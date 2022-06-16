Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о взаимодействии между Ростовской и Белгородской областями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 16 июня.

Donland.ru Василий Голубев и Вячеслав Гладков

Документ предусматривает межрегиональное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной отраслях. Особое внимание планируется уделить созданию условий для развития партнёрства между представителями бизнеса, реализации программ импортозамещения.

По словам донского губернатора Василия Голубева, в нынешней ситуации кооперация, взаимодействие на уровне регионов становятся принципиальными для движения вперед.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность Ростовской области.

«Я очень благодарен Ростовской области, потому что во время начала специальной военной операции мы очень быстро получили примеры, как нужно организовывать встречу большого количества людей, которые идут со стороны Украины, как перестроить работу ПВР, МЧС, миграционной службы, и это взаимодействие позволило избежать большого количества ошибок. И такое взаимодействие должно быть не только во время кризисных ситуаций, а всегда», — подчеркнул Гладков.