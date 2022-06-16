Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM Инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау в автомобильной отрасли должны быть российскими. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России. Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране. Но ключевые критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российскими», — заявил Путин.