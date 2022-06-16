Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Проект создания первого комплекса жилой застройки в левобережной зоне Ростова-на-Дону оценивается более чем в 22 млрд рублей. Соглашение, предполагающее реализацию проекта, подписано на полях Петербургского международного экономического форума в Северной столице 16 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Ворошиловский мост через реку Дон. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Документ скрепили подписями губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест-Дон» Юрий Иванов. Проект позволит создать более 2 тыс. рабочих мест, в том числе 813 — после завершения строительных работ. На территории появятся 13 многоквартирных домов, парковка, спортивно-развлекательные комплексы, детские сады, школа, поликлиника. Уже получены технические условия на водо-, газо-, электроснабжение и водоотведение.

«Проект строительства на левобережье должен стать примером удачного освоения территории. Мы создаем не просто квадратные метры, а территорию комфортного жилья, отдыха, работы. В результате там должна быть создана комфортная городская среда, которая обеспечит хорошее самочувствие ростовчан», — отметил глава региона.

Часть квартир будет передана в собственность города под социальные нужды.