Москва, 16 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Как бы в Киеве ни мечтали разрушить Крымский мост, это бесполезные фантазии, российская армия этого не допустит, заявил 16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.

Mid.ru Сергей Лавров

Комментируя высказывание из Киева о том, что для украинской армии Крымский мост — это главная цель, Лавров отметил, что слышал какое-то высказывание одной из киевских «говорящих голов».

Сергей Лавров «Вы знаете, у нас всё-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о «цели номер один», подразумевая под ней Крымский мост, заявил накануне, 15 июня, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко.