Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Режиссёр Дэвид Финчер, известный по анимационному сериалу «Любовь. Смерть. Роботы», рассказал о планах на четвёртый сезон. Об этом 16 июня сообщил портал «Канобу».

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«Знайте, что следующая часть может стать ещё необычнее, чем вы себе представляете. Надеюсь, мы никогда не сможем дать сжатое определение «Любви. Смерти. Роботам». Это было бы скучно», — заявил Финчер. Примечательно, что Netflix пока что официально не подтвердил информацию о создании четвёртого сезона.

Напомним, премьера первого сезона «Любви. Смерти. Роботов» состоялась в июне 2019 года. Релиз третьего сезона состоялся 20 мая 2022-го.

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