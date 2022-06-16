Ростов-на-Дону, , 18:37 — REGNUM Полузащитник Даниил Уткин пополнил ряды футбольного клуба «Ростов». Уроженец Ростовской области подписал с жёлто-синими контракт на четыре года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 16 июня.

ФК «Ростов» Vk.com/fcrostov

﻿﻿Первые занятия по футболу Уткин посетил в детстве в Ростове-на-Дону, затем перешёл в академию «Краснодара». Полузащитник выступал в юношеской и в основной Лиге чемпионов УЕФА.

Сезон 2021/22 Даниил Уткин провёл на правах аренды в «Ахмате» (Грозный), в составе которогоон стал одним из лучших исполнителей штрафных в мире.