Стокгольм, , 18:45 — REGNUM «Центристы» долгое время старались не занимать ту или иную сторону в шведской политике. Но после бюджетной драмы на этой неделе в риксдаге становится все более очевидным, что партийное руководство стремится заполучить министерские портфели правительстве под руководством «Социал-демократов» после сентябрьских выборов в Швеции. Об этом 16 июня в своей авторской статье написала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«То, что «Социал-демократы» стремятся править вместе с «Центристами», стало ясно после того, как Стефан Лёвен стал лидером партии. И после бюджетной драмы последних нескольких дней в риксдаге они, возможно, приблизились еще на один шаг к этой цели. Сделав события совершенно уникальными, не проголосовав за свой же законопроект по бюджету, правительство добилось того, что «Центристы» проголосуют за пенсионный законопроект, который также обсуждался с «Левыми»», — написала Марморштейн.

«Это может показаться удивительным, учитывая постоянные заверения Анни Лёф не допускать крайние партии к политическому влиянию. Но не стоит упускать из виду тот факт, что речь всегда шла в основном об одной партии с крайними позициями — о Шведских демократах», — заключила журналистка.