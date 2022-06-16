Москва, 16 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Заявлений о мобилизации российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме делать не будет, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он опроверг слухи, согласно которым якобы Путин собирался объявить о дополнительном призыве в армию в связи со спецоперацией на Украине. Песков пояснил, что это ложные сообщения.

Напомним, завтра, 17 июня, Путин примет участие в пленарном заседании в рамках ПМЭФ.