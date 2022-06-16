Песков опроверг слухи о планах Путина объявить в ходе ПМЭФ о мобилизации
Москва, 16 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Заявлений о мобилизации российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме делать не будет, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он опроверг слухи, согласно которым якобы Путин собирался объявить о дополнительном призыве в армию в связи со спецоперацией на Украине. Песков пояснил, что это ложные сообщения.
Напомним, завтра, 17 июня, Путин примет участие в пленарном заседании в рамках ПМЭФ.