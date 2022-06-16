Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Главы Коми и Дагестана подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Главы республик намерены развивать транспортное сообщение между регионами, туристические связи, в том числе организацию отдыха детей из Коми в оздоровительных учреждениях Дагестана. Также стороны договорились об обмене опытом в вопросах поддержки предпринимательства, работы с молодёжью, укреплении связей в сфере экономики, сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других сферах», — сообщили в правительстве Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Коми и Татарии подписали соглашение на ПМЭФ.