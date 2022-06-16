Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) была поднята тема инвестиций в размере 847 млн руб. на постройку центра по производству семян сельскохозяйственных культур в Курской области до 2023 года. Об этом 16 июня в своем телеграм-канале сообщил агрохолдинг «Мираторг».

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Соглашение о строительстве нового центра по производству семян на ПМЭФ подписали представители агрохолдинга «Мираторг» и администрация Курской области.

Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник подчеркнул, что постройка нового центра приблизит отрасль к снижению зависимости от импортной продукции

В сообщении говориться, что в селе Ворошнево Курского района планируется разместить цеха и объекты производственного назначения. И что производство семян в объеме 27,4 тыс. тонн повысит доступность высококачественного семенного посадочного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав для отечественных сельхоз-товаропроизводителей.

Из Курской, Белгородской, Орловской, Брянской областей и Ставропольского края будут появляться семена сельскохозяйственных культур для центра.

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