Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Жилищное строительство сегодня должно стимулировать рост экономики, ведь, например, в Ленинградской области один рубль, вложенный в стройку, дает 9 рублей экономике региона. Об этом сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Ленобласти напомнил, что в регионе действует программа «Соцобъекты в обмен на налоги», когда регион выкупает у застройщиков детские сады и школы. Это позволило «перетащить» из соседнего Санкт-Петербурга в регион застройщиков. Начиналась программа с 1 млн кв. метров жилья, а по итогам 2021 года по ней построено 3,3 млн кв. м жилья.

«Первые (участники) получили отличный бонус, мы выкупали за 100% стоимости школы и детские садики. Сейчас условия ужесточили, застройщик пришёл активный, у нас есть свой рынок, и мы выкупаем за треть, 33%», — заметил Дрозденко.

Чтобы привлечь покупателей жилья, должна быть комфортная ставка по ипотеке, так как люди не хотят рисковать, добавил губернатор. Кроме того, должна быть программа через жилищные сертификаты, чтобы поддержать тех, кто никогда не возьмёт ипотеку, так как ему не с чего её платить.

Александр Дрозденко также указал, что жилищное строительство сегодня должно стимулировать рост экономики.

«Мы уже считали, что один рубль, вложенный в стройку, дает 9 рублей экономике Ленинградской области. Это паровоз, и нам сегодня важно стимулировать и застройщика, и покупателя», — подытожил он.

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