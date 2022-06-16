Поставки российского газа в Китай возросли более чем на 67%
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2022 года поставки природного газа со стороны ПАО «Газпром» в Китай возросли более чем на две трети. Такой статистикой поделился на ПМЭФ 16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Газпром» увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%», — сообщил Миллер.
Он отметил, что за этот промежуток времени мировое потребление газа сократилось на 25 млрд кубометров, а в 27 европейский странах снизилось на 24 млрд кубометров. На этом фоне Россия представляет собой центр энергетической безопасности.
«Россия — это энергетическая стабильность. А также Россия поставщик энергетической стабильности для друзей России», — заключил Миллер.
Ранее глава Газпрома сообщил о резком росте спроса на сжиженный природный газ в странах Азии.