Москва, , 17:32 — REGNUM Вспышки вируса Денге, переносимого комарами, происходили в 70–80-е годы на Кубе, хотя ранее в Карибском бассейне не отмечались, сообщил 16 июня на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил в свете программы исследований, проводившихся биолабораториями США на Украине. Кириллов отметил, что украинские лаборатории Пентагона также изучали способность комаров Aedes переносить вирусы.

«Еще реже сейчас вспоминают о применении пестицидов во время Вьетнамской войны, но полностью замалчивают историю вспышек преднамеренного характера на Кубе в 70-80-х годах. А вместе с тем факты применения в качестве биологического оружия комаров рода Aedes, точно таких же, с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США и выносились на рассмотрение государств-участников Конвенции о запрещении биологического оружия», — сказал Кириллов.

Он напомнил, что тогда на Кубе заболело 345 тыс. человек, из них погибло 158. Вспышка вируса «имела явные признаки преднамеренного характера».

«Время проведения атаки, конец января, было выбрано с учетом биологических особенностей жизненного цикла комаров-переносчиков и являлось оптимальным для последующего развития эпидемического процесса. Кроме того, единственным местом на острове, где не были зафиксированы случаи заболевания, являлась военно-морская база США в Гуантанамо, что объясняется предварительной вакцинацией военнослужащих против вируса денге второго типа», — подчеркнул Кириллов.

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