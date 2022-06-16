Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Ипотеку на жилье даже под 0% годовых не возьмут 40% россиян, поэтому необходимо развивать и арендный рынок жилья, заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор АО «ДОМ. РФ» Виталий Мутко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стройка жилых домов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По словам Мутко, необходимо четко понимать, что 95% жилья строится на рыночных условиях, поэтому глобальная цель — доступность жилья. Она достигается за счёт сбалансированности спроса и предложения. Если стимулировать только спрос, то цена растёт — за два последних года она выросла на 50%, при этом доступность жилья падает.

«Когда мы говорим о том, что 50% жилья покупается за счёт ипотеки — это так, но в некоторые периоды на первичном рынке доходит до 70%. Когда мы бесконечно дергаем ипотечные программы, появляются пузыри — в марте мы улетели за 169 тыс. кредитов, а в апреле–мае на 30 тыс. выходим. Ипотека — локомотив развития», — отметил Мутко, напомнив, что льготная ипотечная программа создавалась как антикризисная мера. Поэтому она должна отключаться только при хорошей макроэкономической ситуации.

«Для того, чтобы стройка себя хорошо чувствовала, нужно переходить от антикризисных программ к долгосрочным мерам поддержки, — продолжил Мутко, указав, что необходимо уделять внимание объемам жилищного строительства, чтобы сбалансировать спрос и предложение и стабилизировать до конца года рост цен «хотя бы в рамках инфляции».

«40% граждан ипотеку, хоть она нулевая, не возьмут. Мы должны понимать, что у нас на очереди стоит 2,5 млн граждан. Нам нужно подходить к вопросу арендного жилья, субсидирования арендного жилья», — подытожил Виталий Мутко.

Напомним, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что в России снижается объем выдачи разрешений на строительство жилья.

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