Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) обсудили постройку нового производственно-логистического комплекса «Ревада» для хранения промышленной химии и производства косметических средств на территории индустриального парка «М10». Об этом 16 июня заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

Губернатор подчеркнул, что «традиция» о подписании на ПМЭФ новых инвестиционных проектов на территории индустриального парка «М10» указывает на эффективное взаимодействие и взаимную заинтересованность в привлечении инвестиций.

Комплекс будет иметь 120 рабочих мест и располагаться на территории площадью в 12 га. Назначение комплекса — хранение веществ высокого уровня опасности и производство косметических средств.

Дрозденко заявил, что комплекс «Ревада» за счет удобного расположения позволит обеспечивать химическим сырьем крупных российских и европейских производителей.

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