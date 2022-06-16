Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Несмотря на сохранение объема ввода жилья в России в 2022 году, министерство строительства и ЖКХ России беспокоит снижение выдачи разрешений на строительство жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

«У нас постоянно строительная отрасль испытывает разные вызовы. Самое главное сегодня сохранить тот темп, который у нас есть. Деньги — кровь экономики. Нам надо сохранить те инвестиции в стройки, которые есть на текущий период», — сказал министр, добавив, что инвестиции по федеральным жилищным программам реализуются в полном объеме.

Винить в проблемах отрасли только антироссийские санкции не следует, считает министр.

«Санкции сами себе мы иногда делаем лучше, чем наши «друзья». Мы знаем, что нам нужно делать и, самое главное, делать быстро, — добавил Файзуллин. — Кризис можно и самим себе выдумать, надо искать возможности, как из него выходить».

Министр указал на то, что стройка — это инерционный процесс. При этом в министерстве видят некоторое снижение выдачи разрешений на строительство жилья.

«Это нас беспокоит и мы понимаем, что основная антикризисная мера — снижение ипотечной ставки, мы работаем над этим», — добавил Файзуллин.