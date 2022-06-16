Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Компания НОВАТЭК направит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске. Соответствующее соглашение сегодня, 16 июня, было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«В рамках нашего соглашения НОВАТЭК направит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске, а также выделит 5 млн рублей на проведение в этом году спортивных мероприятий по мини-футболу для детских футбольных команд», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, «Норникель» решил уйти от использования мазута в Мурманской области.