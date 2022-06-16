Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 16:57 — REGNUM Компания НОВАТЭК направит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске. Соответствующее соглашение сегодня, 16 июня, было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
«В рамках нашего соглашения НОВАТЭК направит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске, а также выделит 5 млн рублей на проведение в этом году спортивных мероприятий по мини-футболу для детских футбольных команд», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Как сообщало ИА REGNUM, «Норникель» решил уйти от использования мазута в Мурманской области.