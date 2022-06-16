Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Абсолютное большинство потребителей российского газа приняли условия России по расчётам через Газпромбанк, сообщил 16 июня журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

Отметив, что все, кто хотел перейти на рубли и остаться покупателем российского газа, уже это сделали, Новак уточнил, что «если брать от общего объема потребления», то приблизительно это получится «90-95%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия перевела западные компании, покупающие газ в РФ, на расчёты через Газпромбанк с 1 апреля 2022 года.