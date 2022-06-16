Бишкек, , 16:45 — REGNUM Спецслужбы Киргизии переубеждают граждан, желающих устроить очередной государственный переворот. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев, передаёт издание «Новые лица».

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«Мы контролируем всех, всё и полностью! Как раньше, кто-то захотел революцию сделать, пока они не соберутся на площади с оружием в руках, не пойдут на «Белый дом», мы смотреть не будем», — подчеркнул он.

По словам главы ГКНБ, находящееся в его подчинении ведомство превентивно предпринимает меры для того, чтобы нейтрализовать эти силы и их попытки организовать смену власти.

«Я уверен, пока мы здесь, никаких революций не будет! В отношении тех, кто захочет делать революции, будем принимать жесткие, законные меры. Почему раньше власть допускала революции? Потому что с принятием мер по закону они запаздывали. И впоследствии это превращалось в анархию», — резюмировал Ташиев.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта 2005 года в Киргизии произошла «Тюльпановая революция» — госпереворот, во время которого оппозиция свергла первого президента республики Аскара Акаева. Он бежал из страны и поселился в Москве, где продолжил научную и преподавательскую деятельность.

7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в ходе которой был свергнут второй президент страны Курманбек Бакиев, сбежавший впоследствии со своей гражданской супругой и детьми в Минск, и получивший белорусское гражданство.