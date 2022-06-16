История вопроса

Петербургский международный экономический форум был впервые проведен в 1997 году и с тех пор стал ежегодным. С 2006 года в нём регулярно принимает участие президент России. За это время ПМЭФ стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов в стране и мире. Форум неоднократно посещали мировые лидеры, как например, премьер-министры Японии, Индии, Италии, президенты Франции, Казахстана, канцлеры Германии, Австрии, председатель КНР. С началом политического кризиса на Украине в 2014 году, от участия отказались некоторые фирмы США, но организаторы считают, что это не повлияло на работу форума.