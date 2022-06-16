Белгород, 16 июня 2022, 16:48 — REGNUM Оптово-распределительного центр агропромышленного комплекса «Мираторг» появится в Корочанском районе Белгородской области — соглашение подписано 16 июня в рамках ПМЭФ-2022, сообщает пресс-служба правительства региона.
Подписи под документом поставили президент агрокомплекса Виктор Линник и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Компания проинвестирует в проект 3,8 млрд рублей, в регионе появятся новые рабочие места.
Также стороны будут комплексно сотрудничать в сфере обмена опытом работы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, строительства и территорий населённых пунктов.