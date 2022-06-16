Белгород, 16 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Оптово-распределительного центр агропромышленного комплекса «Мираторг» появится в Корочанском районе Белгородской области — соглашение подписано 16 июня в рамках ПМЭФ-2022, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Подписи под документом поставили президент агрокомплекса Виктор Линник и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Компания проинвестирует в проект 3,8 млрд рублей, в регионе появятся новые рабочие места.

Также стороны будут комплексно сотрудничать в сфере обмена опытом работы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, строительства и территорий населённых пунктов.