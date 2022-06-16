Новосибирск, , 16:25 — REGNUM На дорогах Новосибирской области в текущем году установят дорожные светоотражатели, шумовую разметку и приборы, имитирующие сигнальное устройство автомобиля дорожно-патрульной службы — «шериф-балки». Это делается для обеспечения безопасности дорожного движения на трассах, сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Дорога Dorogisk.ru

Отмечается, что «шериф-балки» планируется установить на аварийно-опасных участках автомобильных дорог. Уже определены места их размещения — запланирована установка 22 таких сигнальных устройств.

Также будут установлены новые дорожные световозвращатели. Ими обустроят 9,5 км автодорог.