Белгород, 16 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Ростовская и Белгородская область объявили о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2022 — соответствующее соглашение подписали руководители субъектов Василий Голубев и Вячеслав Гладков, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Стороны будут развивать торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество. Вячеслав Гладков также поблагодарил коллегу за опыт в создании пунктов временного содержания беженцев.

«Я очень благодарен Ростовской области за то, что мы максимально оперативно получали примеры того, как грамотно сформировать работу пунктов временного содержания, как принимать у себя большое количество людей. Такое взаимодействие помогло нам избежать значительного количества ошибок. Мы стремимся также развивать и разностороннее сотрудничество с Ростовской областью: в частности, в сфере туризма и сельского хозяйства», — отметил губернатор Белгородской области.

Соглашение между регионами будет действовать на протяжении пяти лет.