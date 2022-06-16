Москва, 16 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В России накопление криптовалют на счетах майнеров может создать возможность для функционирования в РФ альтернативной платежной системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Алексей Михайлов. Так он прокомментировал высказывание глава Минэнерго РФ Николая Шульгинова о том, что возглавляемое им ведомство поддерживает легализацию майнинга в России.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

«Законодательная основа майнинга в России заложена в 2021 году, доходы от майнинга уже подлежат налогообложению, — отметил Михайлов. — Минэкономразвития предлагает стимулировать майнинг в регионах с избытком электроэнергии и платить налоги по факту конвертации созданной криптовалюты в рубли. Такие меры могли бы способствовать выходу России на одно из первых мест в мире по объему майнинга криптовалют. Риски — накопление криптовалют на счетах майнеров, что дает возможность для функционирования альтернативной платежной системы в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что добывать новые биткоины становится всё сложнее, а значит, их стоимость как цифрового актива будет расти.