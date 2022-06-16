Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Россия не может запустить в эксплуатацию проект «Северный поток — 2», потому что он не получил европейскую сертификацию. Этот факт подрывает доверие к крупным инвестпроектам. Об этом 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

«Нас просили построить, инвестированы огромные просто средства. И когда всё построено, вы знаете, «Северный поток — 2», две нитки, находятся под давлением. Газ можно сегодня начинать поставлять в Германию по «Северному потоку — 2». Он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», — сообщил Миллер.

Глава Газпрома отметил, что эти отказом Европы от запуска газопровода подрывается доверие в части вложений в крупные инвестиционные проекты. В частности, по мнению Миллера, можно наблюдать «дискриминацию инвесторов».