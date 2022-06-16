Москва, 16 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Для того, чтобы российская экономика начала работать на внутренний рынок, нужна активная промышленная политика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал призывы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной переосмыслить выгоды от экспорта и переориентировать производство на внутренний рынок.

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«Прежде всего Набиуллина стала говорить то, против чего она и ее коллеги выступали на протяжении десятилетий, — констатировал Бузгалин. — По сути дела речь идет о достаточно глубоком реформировании экономической политики, которое абсолютно необходимо. Но для того, чтобы экономика работала на внутренний рынок, нужна активная промышленная политика, нужно планирование, которое будет подразумевать не только прогнозы, но и систему косвенных, а то и прямых заданий по производству для внутреннего рынка. Причем с указанием, для какого именно рынка, так как внутренний рынок тоже может быть спекулятивным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) призвал дать юридическую оценку действиям Набиуллиной.