Белгород, 16 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» на полях ПМЭФ-2022 подписали руководители Ставропольского края и Белгородской области, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Вячеслав Гладков и Владимир Владимиров договорились совместно решать масштабные научно-технологических задачи в интересах развития науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития РФ.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года.