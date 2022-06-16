Вологодская область, 1 августа, 2008, 15:30 — ИА Регнум. В 2008 году в Вологодской области запланировано обследование 48,5 тыс. работников занятых на работах с вредными производственными факторами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, этот вопрос обсуждался на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На 26 июня 2008 года обследовано 26,2 тыс. таких работников.

По результатам мониторинга дополнительной диспансеризации в 2006-2007 годах к 3-4 группе здоровья относятся 50% работников связанных с вредными факторами производства. По итогам первых пяти месяцев 2008 года прошли диспансеризацию 7,2 тыс. нуждающихся работников, занятых на вредном производстве. Дообследование и долечивание граждан, относящихся к 3-4 группе, проходит в течение 1-6 месяцев.

Добавим, что с 2007 года в Вологодской области ежегодно выделяются средства в объеме 30 млн. рублей на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы, прошедших дополнительную диспансеризацию. За 2007 год санаторно-курортное лечение прошли почти 3 тыс. человек. За первый квартал 2008 года такое лечение прошли около пятисот человек.