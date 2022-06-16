Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM «Северный поток — 2» фактически находится в рабочем состоянии. Об этом 16 июня заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

Алексей Миллер Gazprom.ru

«Северный поток-2» мы строили точно так же, как и «Северный поток-1». Мы же сначала получаем, что называется, заказ. Нас об этом просят. Не мы сами начинаем строить такие инфраструктурные проекты и говорим», — заявил Миллер.

«Конечно же, нас просили построить, инвестировали огромные средства, и когда всё построено, две ветки находятся под давлением, газ можно сегодня начинать поставлять в Германию по «Северному потоку — 2». Но он не запущен в работу потому что не сертифицирован», — продолжил он.