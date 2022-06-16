Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Соглашение о развитии инфраструктуры особо охраняемой территории — парка «Териберка» сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник, сообщает пресс-служба правительства региона.

Марина Захарова ИА REGNUM Териберка

Сетевая компания построит в селе пять индивидуальных тепловых пунктов, которые заменят выработавшую ресурс угольную котельную. Это позволит снизить негативную антропогенную нагрузку. Стоимость проекта — более 80 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти планируют ввести платное посещение региональных ООПТ.