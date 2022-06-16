Орел, , 15:55 — REGNUM Двое подростков утонули в водоёмах Орловской области 15 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета региона.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Тело 18-летнего молодого человека без признаков жизни накануне было обнаружено в реке Орлик на территории Орла. В тот же день в пруду вблизи села Богородское Глазуновского района обнаружено тело 14-летнего мальчика.

Как уточнили в СК, в обоих случаях телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. По факту гибели подростков проводятся доследственные проверки.

Следственные органы также обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности на воде.