ПМЭФ: эксперты РГО обсудили роль науки в стратегических решениях по Арктике
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В четверг, 16 июня 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме эксперты и партнеры Русского географического общества обсудили роль науки в принятии стратегических решений о формах деятельности человека в Арктической зоне. Сессия «Наука и стратегические решения в Арктике» открыла трёхдневную деловую программу стенда «Арктика — территория диалога» Минвостокразвития России.
В фокусе дискуссии оказались экологические и деловые риски, связанные с развитием присутствия и промышленного освоения Арктики. Каждый спикер с позиции своей научной специализации раскрыл угрозы неподготовленного воздействия в арктическую экосистему. РГО интегрирует разработки академических институтов, обеспечивая ответственные компании данными, необходимыми для принятия решений в интересах устойчивого развития Арктики и собственного бизнеса, что позволяет избежать остановки крупных инвестиционных проектов, потери времени и вложенных средств.
В ходе сессии директор Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Таисия Шепитько заявила о необходимости продолжения научного сопровождения проектируемых, строящихся и уже возведенных объектов транспортной инфраструктуры. Спикер подчеркнула, что инвестиции в научное сопровождение, предваряющее любое строительство, меньше, чем в мониторинг действующих сооружений.
Директор Государственного океанографического института имени Зубова Игорь Ивачёв на примере конкретных проектов по заказу бизнеса раскрыл высокую степень рисков работы в арктической зоне.
Заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Григорьев отметил важность преемственности научных исследований — не только с позиции мониторинга, но и воспитания кадров.
Заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени Федорова Владимир Минлигареев указал на необходимость мониторинга верхней геосферы.
Заместитель директора по научной работе, главный научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта РАН Алексей Собисевич подчеркнул важность геофизического мониторинга. «Ситуация нуждается в динамическом наблюдении. Например, недавно в ходе совместной с РГО экспедиции на арктические архипелаги на крошечном острове Белуха недалеко от побережья Таймыра была выявлена новая сейсмическая активность. Сеть станций сейсмологических наблюдений способна заранее отслеживать зоны повышенной активности и профилактировать риски».
В завершение дискуссии исполнительный директор Института арктических технологий Московского физико-технического института Юрий Васильев рассказал о планах строительства первого в мире автономного научно-образовательного комплекса на водородной энергии «Снежинка».
Исторически РГО вносит вклад в изучение Арктики, выступая интегратором масштабных инициатив по развитию арктического региона. Среди них — научно-исследовательская работа, включающая проекты под эгидой ведущих российских ученых с целью изучения геофизических и гидрологических процессов арктических экосистем. Кроме того, РГО проводит мероприятия по экологической безопасности, которые включают мониторинг состояния окружающей среды и очистку местности от техногенного загрязнения. Опора на фундаментальные научные исследования позволяет формировать надежную основу для принятия стратегических решений о формах антропогенного присутствия и решения социальных, экономических, инфраструктурных задач в Арктической зоне Российской Федерации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Сквозным приоритетом российского председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. На основе уважения международного права Россия намерена способствовать продвижению коллективных подходов к сбалансированному развитию Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Оператором мероприятий основного плана председательства России в Арктическом совете является Фонд Росконгресс.