Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В четверг, 16 июня 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме эксперты и партнеры Русского географического общества обсудили роль науки в принятии стратегических решений о формах деятельности человека в Арктической зоне. Сессия «Наука и стратегические решения в Арктике» открыла трёхдневную деловую программу стенда «Арктика — территория диалога» Минвостокразвития России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Арктика

В фокусе дискуссии оказались экологические и деловые риски, связанные с развитием присутствия и промышленного освоения Арктики. Каждый спикер с позиции своей научной специализации раскрыл угрозы неподготовленного воздействия в арктическую экосистему. РГО интегрирует разработки академических институтов, обеспечивая ответственные компании данными, необходимыми для принятия решений в интересах устойчивого развития Арктики и собственного бизнеса, что позволяет избежать остановки крупных инвестиционных проектов, потери времени и вложенных средств.

В ходе сессии директор Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Таисия Шепитько заявила о необходимости продолжения научного сопровождения проектируемых, строящихся и уже возведенных объектов транспортной инфраструктуры. Спикер подчеркнула, что инвестиции в научное сопровождение, предваряющее любое строительство, меньше, чем в мониторинг действующих сооружений.

«Необходим комплексный инновационный подход в содружестве науки, бизнеса, производства и региональной власти. Например, в ходе четырёх экспедиций в 2019–2021 гг. совместно с РГО мы заложили геомониторинговую сеть, которая позволяет контролировать состояние грунтов на всем протяжении Северного широтного хода — железнодорожной магистрали, которую планируется проложить до Норильска и Дудинки. Это дублёр Северного морского пути — вместе они создают надежную транспортную систему», — отметила она.

Директор Государственного океанографического института имени Зубова Игорь Ивачёв на примере конкретных проектов по заказу бизнеса раскрыл высокую степень рисков работы в арктической зоне.

«Мы работаем во всех морях России, и арктические — традиционно сложные, здесь самые суровые гидрометеорологические условия. Без системы морских ретроспективных наблюдений и постоянного мониторинга невозможно построить прогнозную модель оптимальной эксплуатации того же Северного морского пути, от которого зависит благополучие многих бизнесов, — отметил выступающий. — Мы накопили бесценный опыт непрерывных исследований, синхронизируясь с экспедициями РГО — проводили их на Земле Франца Иосифа, Итурупе, только что вернулись с острова Русский».

Заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Григорьев отметил важность преемственности научных исследований — не только с позиции мониторинга, но и воспитания кадров.

«Спасибо, что в ходе ваших экспедиций — сложных, дорогостоящих, с использованием вертолётов и судов военно-морского флота — мы имеем возможность из молодых ученых делать профессиональных исследователей», — сказал Михаил Григорьев, обращаясь к представителям РГО.

Заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени Федорова Владимир Минлигареев указал на необходимость мониторинга верхней геосферы.

«Космическая погода и изменение геомагнитного полюса Земли — он движется в сторону Таймыра — влияет на состояние Арктики сильнее, чем деятельность человека. Тем более важно отслеживать солнечную активность в преддверии ее ожидаемого пика в 2025 году, — отметил он, — В истории XX века немало примеров, когда повышение активности выводило из строя сложные приборы и приводило у параличу целых индустрий. В ходе экспедиции с РГО нам в апреле 2020 года удалось сделать мировое открытие — определить точное положение южного магнитного полюса Земли. С этим заделом мы продолжаем исследования в российской Арктике».

Заместитель директора по научной работе, главный научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта РАН Алексей Собисевич подчеркнул важность геофизического мониторинга. «Ситуация нуждается в динамическом наблюдении. Например, недавно в ходе совместной с РГО экспедиции на арктические архипелаги на крошечном острове Белуха недалеко от побережья Таймыра была выявлена новая сейсмическая активность. Сеть станций сейсмологических наблюдений способна заранее отслеживать зоны повышенной активности и профилактировать риски».

В завершение дискуссии исполнительный директор Института арктических технологий Московского физико-технического института Юрий Васильев рассказал о планах строительства первого в мире автономного научно-образовательного комплекса на водородной энергии «Снежинка».

«Одной из ключевых целей проекта является демонстрация возможностей арктической водородной энергетики. Вторая задача — налаживание взаимодействия между промышленностью и прикладной наукой. Этот проект научно-исследовательской международной инфраструктуры в Арктике ранее представили Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. «Снежинка» — это группа полигонов для запуска в серию новых технологий», — отметил спикер.

Исторически РГО вносит вклад в изучение Арктики, выступая интегратором масштабных инициатив по развитию арктического региона. Среди них — научно-исследовательская работа, включающая проекты под эгидой ведущих российских ученых с целью изучения геофизических и гидрологических процессов арктических экосистем. Кроме того, РГО проводит мероприятия по экологической безопасности, которые включают мониторинг состояния окружающей среды и очистку местности от техногенного загрязнения. Опора на фундаментальные научные исследования позволяет формировать надежную основу для принятия стратегических решений о формах антропогенного присутствия и решения социальных, экономических, инфраструктурных задач в Арктической зоне Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Сквозным приоритетом российского председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. На основе уважения международного права Россия намерена способствовать продвижению коллективных подходов к сбалансированному развитию Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Оператором мероприятий основного плана председательства России в Арктическом совете является Фонд Росконгресс.