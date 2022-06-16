Нижний Новгород, 16 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело против 60-летнего жителя Нижегородской области по факту дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

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В мае 2022 года мужчину уже задерживали за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля плакат с надписями, дискредитирующими российские Вооружённые силы. Тогда на него завели первое уголовное дело.

Ранее этого же нижегородца оштрафовали на 40 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

В ходе обыска в офисе задержанного правоохранители обнаружили плакаты с содержанием, порочащим честь и достоинство армии России.

В полиции отмечают, что подозреваемый пытался скрыться от следствия, но был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом.