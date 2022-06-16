Москва, 16 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российский «Газпром» поставит итальянской нефтегазовой группе Eni только 65% от заказанного объёма газа. Об этом сообщает 16 июня РИА Новости со ссылкой на заявление итальянской компании.

Gazprom.ru Компрессорная станция «Портовая» в Ленобласти

Суточная потребность Eni в газе увеличилась примерно на 44% по сравнению с предыдущим днём, так как компания хотела восстановить недополученные 15 июня объёмы и достичь «нормальной коммерческой динамики». Российская сторона предупредила о неполном выполнении заявки.

«Газпром объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объёма. Поэтому поставленные объёмы будут несколько выше, чем вчера, и составят примерно 32 млн кубометров в сутки», — говорится в заявлении Eni.

В компании добавили, что Газпром объяснил недопоставку проблемами на станции «Портовая» — головной компрессорной станции «Северного потока». По этому трубопроводу идёт часть газа для Eni.

Как сообщало ИА REGNUM, только два из восьми газоперекачивающих агрегата действуют в настоящее время на «Портовой». Это связано в том числе с задержками в ремонте агрегатов Siemens.

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