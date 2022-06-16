Амстердам, 16 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Голландская компания Lightyear объявила, что осенью 2022 года начнет производство первого в мире серийного автомобиля, оснащенного солнечными батареями, передает 16 июня CNN. Lightyear 0 основан на прототипе Lightyear One, представленном в 2020 году.

Lightyear.one Прототип электрокара Lightyear One

Изогнутые солнечные панели, от которых будет заряжаться электрический аккумулятор во время движения или стоянки, разместятся на крыше, капоте и багажнике электрокара.

Первая поставка в Европу может состояться уже в ноябре.

Компания утверждает, что автомобиль сможет проехать около 624 км без остановки для подзарядки, а дополнительный запас хода от солнечных батарей составит до 70 км в день. Для сравнения, это немногим больше, чем у Tesla Model 3 (602 км), и значительно больше, чем у Kia Niro Long Range (459 км).

Каждый час, проведенный на солнце, добавит до 10 км. Солнечные панели обеспечат дополнительный запас энергии для длительных поездок, вдобавок придется тратить меньше времени на подзарядку — или, может быть, она вовсе не понадобится. Компания утверждает, что в жарких странах, таких как Испания или Португалия, если ежедневный пробег составляет менее 35 км, владельцу не придется подключать автомобиль к сети в течение семи месяцев. В условиях большей облачности, например, в Нидерландах, автомобиль будет нуждаться в подзарядке уже через два месяца.