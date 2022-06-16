Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM На мировом рынке происходит затухание Бреттон-Вудской системы-2. Об этом 16 июня заявил на ПМЭФ-2022 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Миллер Gazprom.ru

Глава ПАО «Газпром» отметил, что сейчас происходят серьёзные, тектонические изменения, в том числе изменяются экономические парадигмы.

«Происходит затухание Бреттон-Вудской системы — 2. Мы с вами свидетели ценовых шоков цен на газ, сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции», — заявил Миллер.

Глава концерна отметил, что это началось не вчера и не сегодня. А сказать «спасибо» за это можно зарубежным регуляторам, в частности, европейским.

По словам Миллера, ранее цена на газ определялась в привязке к цене на нефть. И если в рамках третьего энергетического пакета от такой системы отказались, то сейчас к ней уже снова хотят вернуться.