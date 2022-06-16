Париж, , 15:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон даст интервью по итогам визита на Украину, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Во время «неожиданного» визита в Киев 16 июня, Эммануэль Макрон даст интервью TF1 в 20:00 по местному времени.

Президент Франции посетил Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем итальянского совета Марио Драги. Этот визит не был запланирован и был проведен после поездки Эммануэля Макрона в Румынию и Молдавию.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно программе, предоставленной Елисейским дворцом в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.