Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума глава Татарии Рустам Минниханов встретился с президентом — председателем правления АО «Почта Банк» Александром Пахомовым. По окончании встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы РТ.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Минниханов отметил, что отделения банка представлены во всех муниципальных образованиях республики, в 788 населенных пунктах. «Почта Банк» является единственной кредитной организацией в 300 малых населенных пунктах РТ.

Для работы с предпринимателями Татарии важно развивать и разрабатывать новые кредитные продукты. В республике работает порядка 100 промышленных площадок, это было бы полезно для расширения сотрудничества, уверен глава РТ.

В свою очередь Александр Пахомов отметил, что главной целью компании является доступность базовых банковских услуг как в городах, так и в отдаленных селах. В Татарии сегодня действуют 883 точки обслуживания банка. По этому показателю республика входит в десятку регионов с самой большой сетью «Почта Банка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов и генеральный директор «Компании VK» Владимир Кириенко 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве.

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