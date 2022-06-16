Нью-Йорк, США, 16 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Эти цифровые активы «на 100% основаны на теории большего дурака», заявил соучредитель Microsoft Билл Гейтс на конференции TechCrunch, как передает CNN Business. Теория большего дурака заключается в том, что инвесторы могут делать деньги на бесполезных и переоцененных активах до тех пор, пока кто-то (больший дурак) будет готов покупать их в расчете перепродать подороже.

Билл Гейтс

Гейтс добавил, что не спекулирует криптовалютами, и высмеял NFT-коллекцию Bored Apes, сказав, что «дорогостоящие цифровые картинки с обезьянами» «безмерно улучшат мир».

Вместо этого, заявил Гейтс, он предпочитает старое доброе инвестирование.

«Я привык к таким классам активов, как ферма, где что-то производят, или компания, где выпускают продукцию», — сказал он.

Этот отзыв прозвучал на фоне обвала биткоина и других криптовалют. В ноябре 2021 года биткоин достиг исторического максимума в 69 тыс. долларов. С тех пор самая дорогая криптовалюта в мире потеряла две трети своей стоимости, упав 15 июня до 21 тыс. долларов. С 10 июня она потеряла около 25% своей стоимости.

Криптобиржа Coinbase объявила об увольнении 18% сотрудников в условиях продолжающегося обрушения рынка цифровых валют.

Гейтс и раньше высказывал сомнения в криптовалютах. В интервью Bloomberg в 2021 году он сказал, что когда миллиардер Илон Маск и компания Tesla вкладывают деньги в биткоин — это одно дело, но это вовсе не значит, что обычные инвесторы должны следовать их примеру.

«Я думаю, что на подобные мании покупаются люди, у которых, возможно, не так уж много денег, — сказал Гейтс. — Поэтому я без оптимизма смотрю на биткоин».