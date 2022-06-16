Маскат, , 15:03 — REGNUM Султан Омана Хейшам бин Тарик издал ряд распоряжений, касающихся реструктуризации Совета министров страны. Об этом 16 июня сообщает официальное информационное агентство ONA.

Оман Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, были опубликованы 12 указов о перестановках в правительстве страны. Это уже второе изменение состава парламента за последние два года.

Согласно тексту указа султана, были назначены двое вице-премьеров, главы министерств обороны, иностранных и внутренних дел, юстиции образования, финансов и ряда других ведомств. Также были назначены губернаторы провинций Маскат, Дофар и Мусандам, которые также получили должности в правительстве в качестве «государственных министров».