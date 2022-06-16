Маскат, 16 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Султан Омана Хейшам бин Тарик издал ряд распоряжений, касающихся реструктуризации Совета министров страны. Об этом 16 июня сообщает официальное информационное агентство ONA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Оман

По данным журналистов, были опубликованы 12 указов о перестановках в правительстве страны. Это уже второе изменение состава парламента за последние два года.

Согласно тексту указа султана, были назначены двое вице-премьеров, главы министерств обороны, иностранных и внутренних дел, юстиции образования, финансов и ряда других ведомств. Также были назначены губернаторы провинций Маскат, Дофар и Мусандам, которые также получили должности в правительстве в качестве «государственных министров».