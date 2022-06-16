Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Бюджет — сложный инструмент, с одной стороны, созидательный, а с другой стороны он может стать источником разрушительных процессов в экономике. Важно найти баланс, сказал 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума министр финансов России Антон Силуанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр Финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По словам Силуанова, дисбаланс в бюджетной политике не может продолжаться долго, так как в конечном счете это приведёт к росту инфляции и снижению доходов населения. «Бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям приведёт», — заметил глава Минфина на одной из сессий ПМЭФ.

По его словам, в России накоплен большой опыт преодоления кризисов.

«Мы знаем как проводить бюджетную политику. Надо сейчас поддержать только то, что требуется в первую очередь, а именно, новые технологии, которые стали нам менее доступны, — радиоэлектронику, производства, которые требуют восстановления и воспроизводства нашими руками, — пояснил Силуанов. — Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. Возможно, на начальной стадии, субсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте своей продукции. Перестройка мер помощи в секторах, где мы видим риски, но при этом не забывать о бюджетной стабильности».

Если же баланс в бюджетной политике будет нарушен, это чревато опасными для экономики инфляционными процессами.

«Если мы чуть дадим слабину, нас может занести в другие случаи, например Турция, Аргентина, где 70-80% инфляция. Нам нужно очень аккуратно проводить перенастройку бюджета, которая сейчас происходит и будет происходить. Делать это надо с учетом обеспечения макроусловий и макростабильности», — подытожил Антон Силуанов.

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