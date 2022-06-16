Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Бессрочное соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России подписал в рамках ПМЭФ-2022 врио губернатора Рязанской области Павел Малков, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Документ подразумевает совместную работу по ряду направлений. По словам директор АКИТ РФ Андрея Шпиленко, Рязанская область является одним из лидеров в сфере развития импортозамещения, проявляет большую инициативу в ключевой работе по расширению кооперации между регионами России, сбору и укрупнению потребностей предприятий для привлечения потенциальных инвесторов в цепочки добавленной стоимости.

Стороны также обсудили вопросы участия рязанского промышленного кластера «Производителей инженерных и строительных систем» в конкурсном отборе Минпромторга РФ на возмещение затрат при реализации совместного проекта по запуску в производство новой линейки аксессуаров для кровли. Общий объём инвестиций в проект — 58 млн рублей, ожидаемый объём господдержки превышает 17 млн рублей. Проект планируется завершить в 2025 году.