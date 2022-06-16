Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 14:53 — REGNUM Бессрочное соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России подписал в рамках ПМЭФ-2022 врио губернатора Рязанской области Павел Малков, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона.

ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Документ подразумевает совместную работу по ряду направлений. По словам директор АКИТ РФ Андрея Шпиленко, Рязанская область является одним из лидеров в сфере развития импортозамещения, проявляет большую инициативу в ключевой работе по расширению кооперации между регионами России, сбору и укрупнению потребностей предприятий для привлечения потенциальных инвесторов в цепочки добавленной стоимости.

Стороны также обсудили вопросы участия рязанского промышленного кластера «Производителей инженерных и строительных систем» в конкурсном отборе Минпромторга РФ на возмещение затрат при реализации совместного проекта по запуску в производство новой линейки аксессуаров для кровли. Общий объём инвестиций в проект — 58 млн рублей, ожидаемый объём господдержки превышает 17 млн рублей. Проект планируется завершить в 2025 году.