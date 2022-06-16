Джакарта, 16 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил немецкую школу в Джакарте в рамках своего визита в Индонезию, сообщает Antara.

Getty Images Europe Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

«Немецкие школы за рубежом играют важную роль в политике, связанной с культурой и образованием, укрепляя отношения Германии со странами-партнерами. Они также вносят большой вклад в укрепление устойчивого взаимопонимания и взаимодействия, особенно среди молодого поколения», — заявил президент Германии во время посещения школы в провинции Бантен.

Школьники немецкой школы в Джакрате исполнили танцевальные номера из разных регионов Индонезии.

Во время визита в Индонезию президент Германии осмотрел ряд объектов школы и пообщался с учителями и учащимися.

Напомним, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер посещал немецкую школу в Джакарте в 2008 году, еще будучи министром иностранных дел Германии.