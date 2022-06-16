В Германии приток газа сократился до 40% от максимальной мощности
Берлин, 16 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Германия получает по трубопроводу «Северный поток» объём газа, соответствующий 40% от максимальной мощности. Об этом сообщает 16 июня федеральное сетевое агентство ФРГ.
Регулятор отмечает, что газоснабжение страны остаётся стабильным. Безопасность газоснабжения обеспечена, хранилища газа заполнены на 55,95%.
«Приток газа из «Северного потока-1» вчера с 23:00 снизился до примерно 40% максимальной мощности», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Газпром снизил поставки газа в Германию из-за проблемы с ремонтом турбин. Антироссийские санкции препятствуют возвращению из Канады после ремонта агрегатов Siemens. 15 июня в российской компании сообщили об остановке ещё одного газотурбинного двигателя.
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