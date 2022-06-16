Берлин, 16 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Германия получает по трубопроводу «Северный поток» объём газа, соответствующий 40% от максимальной мощности. Об этом сообщает 16 июня федеральное сетевое агентство ФРГ.

Gazprom.ru Диагностика газопровода «Северный поток» при помощи интеллектуальных поршней

Регулятор отмечает, что газоснабжение страны остаётся стабильным. Безопасность газоснабжения обеспечена, хранилища газа заполнены на 55,95%.

«Приток газа из «Северного потока-1» вчера с 23:00 снизился до примерно 40% максимальной мощности», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Газпром снизил поставки газа в Германию из-за проблемы с ремонтом турбин. Антироссийские санкции препятствуют возвращению из Канады после ремонта агрегатов Siemens. 15 июня в российской компании сообщили об остановке ещё одного газотурбинного двигателя.

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