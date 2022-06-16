Астана, 16 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Вопрос перехода на латиницу непростой, и в Казахстане его не получилось решить в короткие сроки. Об этом 16 июня заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на первом заседании национального курултая в Джезказгане.

Латиница

«Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Мы уже дважды пытались перейти на латиницу. Но это кончалось успехом», — сказал Токаев.

Он отметил, что нельзя перейти с кириллицы на латиницу, лишь изменив буквы. Это, по мнению президента, будет искусственным переходом, что станет большой ошибкой.

По мнению Токаева, нужно провести глубокий анализ и пересмотреть правила написания для казахского языка.

«Главное, чтобы граждане, особенно наша молодежь, знали порядок написания всех слов казахского языка латиницей», — заявил президент.

Токаев сообщил, что уже поручил разработать новую орфографию казахского языка.