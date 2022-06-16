Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Компания «Новосталь-М» возведёт на промышленной площадке «Алексеевская» в Кингисеппском районе Ленинградской области современный металлургический завод, на котором будут работать более двух тысяч человек.

lenobl.ru Подписание соглашения о металлургическом заводе в Ленобласти

Соглашение о намерениях в рамках ПМЭФ-2022 подписали 16 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ООО «Новосталь-М» Иван Демченко.

Завод будет производить инновационную продукцию для строительства и машиностроения. Объем инвестиций на первом этапе оценивается в 20 млрд рублей, будет создано более 2000 рабочих мест. Объемы выпуска готовой продукции составят около 1 млн тонн в год.

«Новое предприятие будет перерабатывать металл, и выпускать доступную продукцию для промышленного и жилого строительства. С учетом активного развития строительства в Ленинградской области <…> уверен, что ваша продукция будет востребована», ― сказал Александр Дрозденко.