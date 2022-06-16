Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Завершение строительства обходов Ростова-на-Дону и Краснодара сократить время в пути к морским побережьям на час. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев, принявший 16 июня участие в дискуссии по теме «Автодорожные мегапроекты: вызовы нового времени» на полях ПМЭФ-2022. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Ромашова Елена Трасса М-4

Глава Ростовской области обратил внимание на важность развития транспортного сообщения на юго-западном направлении России. Развитие дорожной сети необходимо, в том числе, для развития туристической инфраструктуры.

Федеральная трасса М-4 «Дон» требует серьёзного внимания, считает Голубев. Число туристов из Москвы на юг, по его словам, в будущем только возрастёт. Через Аксайский мост сегодня проходит не менее 120 тыс. автомобилей в сутки. С запуском в 2023 году обхода Ростова-на-Дону ситуацию удастся кардинально изменить.

«По проведенным подсчетам, как только завершат обход Ростова-на-Дону и обход Краснодара, автомобилисты сократят не менее одного часа дороги до южных морей», — уточнил Голубев.

Партнёрство с Росавтдором Ростовская область продолжит и в области развития водных путей, железнодорожного сообщения, авиаперевозок, а также сухопутных дорог с Луганской и Донецкой Народными Республиками, которые граничат с Ростовской областью на протяжении 600 километров.