Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Поддержка государством частной предпринимательской инициативы позволит России избежать деградации экономики в условиях санкционного давления. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сказала 16 июня председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на одной из сессий ПМЭФ-2022.

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного доступа к источникам технологий, приведёт к деградации. Это, конечно, то, что все хотят избежать. Чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-иному посмотреть на частную инициативу, без которой не будет технологического развития», — сказала Набиуллина.

Она уточнила, что это не вопрос налогов, поддержки из бюджета каких-то проектов, а в целом всё, что связано с развитием частной инициативы.

«Если дать ей проявиться, то тогда будет развитие технологий, инноваций, то, что мы называем модернизацией», — подытожила глава Банка России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина также заявила о необходимости переориентации российской экономики на насыщение внутреннего рынка вместо экспортной ориентированности. Она также отметила важность устранения неравенства в доступе к национальным богатствам.

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