Нур-Султан, , 14:13 — REGNUM В Казахстане должны быть равные права у всех граждан, независимо от того, какой они национальности или на каком языке разговаривают. Об этом 16 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на первом заседании национального курултая Джезказгане.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«В нашей стране права любого гражданина не должны ограничиваться по признаку национальности или языка», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что те, кто добивается обратного, пытаются разрушить страну. Президент призвал всех проявлять сдержанность в языковом вопросе и проявлять уважение не на словах, а на деле.

Напомним, в Казахстане появилось такое явление как «языковые патрули», в ходе которых молодые люди нападают на тех, кто говорит не на казахском языке. В апреле Токаев осудил такое поведение. При этом он в январе назначил на пост министра информации Аскара Умарова, известного тем, что он ранее вёл русофобский паблик и является автором фразы: «С русскими проблемами языка и культуры — в Россию, пожалуйста».

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